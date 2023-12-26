Мобилизация в Украине — еще три категории мужчин планируют призывать в ВСУ

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине почти два года идет полномасштабная война. Весь этот период военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки и признанных ВВК пригодными, призывают на военную службу. А сейчас командование ВСУ намерено расширить круг тех, кого могут мобилизовать, за счет трех категорий граждан.

Такую информацию озвучил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в ответ на запрос портала Hromadske.

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Так, по его словам, в ряды ВСУ планируют мобилизовать:

Лиц, снятых с военного учета до 2015 года и не восстановленных на военном учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины. Лиц, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Лиц, достигших 27-летнего возраста, но не взятых на военный учет военнообязанных в связи с уклонением от исполнения воинского долга.

Как отметил военный, основная цель проведенных мероприятий состоит в том, чтобы обеспечить доукомплектование и поднять боевую готовность Вооруженных Сил в соответствии с актуальными потребностями и вызовами.

"Цель указанных мер — обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", — подытожил Горбач.

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Также мы информировали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не вправе.