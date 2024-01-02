В Украине предложили мобилизовать еще две категории лиц — о ком речь

Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: Черкасский областной ТЦК и СП/Facebook

В Украине можно мобилизовать еще две категории граждан, а именно тех, кто работает в силовых структурах или является молодым пенсионером МВД.

Такое мнение высказал спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин в комментарии Еспресо.

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Так, по его словам, новый законопроект о мобилизации нуждается в таком дополнении, ведь в системе МВД на начало полномасштабного вторжения было 367 тыс. личного состава. Определенный процент из них вполне может встать на защиту Родины в составе ВСУ. Экс-нардеп добавил, что больше силовиков, чем в Украине, есть только в россии и Белоруссии.

Лапин согласился с тем, что полицейские должны искать правонарушителей, выполнять оперативную работу, дежурить на блокпостах и следить за соблюдением ПДД. Однако он уверен, что эти задачи могут выполнять женщины-полицейские, тогда как мужчин можно мобилизовать.

"Что на трассе делает три экипажа здоровых мужиков по два человека в каждом? Поэтому закон о мобилизации должен это урегулировать, но, к сожалению, в этом законе о полиции, спецучете и обо всем том, что я сказал — ни слова не указано. Есть большая надежда, что между первым и вторым чтением найдется депутат, который подаст такие правки, чтобы этот вопрос протянуть", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, Игорь Лапин обратил внимание, что в Украине есть определенная категория людей, где есть десятки тысяч молодых пенсионеров МВД.

"Те, что на пенсию ушли в 40 лет — нормальные, здоровые, они отслужили уже в полиции или милиции и дальше прячутся за спецучетом, в то же время львиная часть из них даже не стоит. Скажите, пожалуйста, мы их для чего берем, мы для чего в этом году потратили 136 миллионов на закупку новых автозаков? Здесь вопрос, выстоит ли государство, будет ли оно существовать, а у нас ментов, извиняюсь, берегут", — выразил свое мнение Лапин.

Ранее мы сообщали, что в полиции прокомментировали информацию о намерении мобилизовать полицейских.

Напомним, мы писали, что командование ВСУ намерено расширить круг тех, кого могут мобилизовать, за счет трех категорий граждан.

Также мы информировали, что офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Марков высказал мнение, при каких условиях можно мобилизовать заключенных.