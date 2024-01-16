Чи може військовий залишитись на службі, якщо ВЛК визнала його непридатним

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Getty Images

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Військовослужбовці ціною власного здоров'я та життя виборюють мир для кожного українця. Під час бойових завдань воїни нерідко зазнають тяжких поранень, внаслідок яких підлягають звільненню або не можуть повернутися до попереднього місця служби. Однак дуже часто військові, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, виявляють бажання служити далі.

Чи можна залишитись на військовій службі, якщо військово-лікарська комісія визнала військового непридатним з виключенням з військового обліку, розповіли фахівці ГО "Юридична сотня".

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Юристи зауважили, що після висновку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку військовослужбовці мають право звільнитися з лав ЗСУ. Така підстава для звільнення передбачена ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" — пп. б п. 2 ч. 4 ст. 26 для мобілізованих та пп. 2 п. 3 ч. 5 ст. 26 для військових, що служать за контрактом.

Однак є випадки, коли такі військові, попри проблеми зі здоров’ям, бажають продовжувати службу. Ця можливість також передбачена українським законодавством, але вже пунктом 29-1 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ.

На окремі посади військової служби за контрактом можуть бути прийняті військовослужбовці:

1. За призовом осіб офіцерського складу.

2. За призовом під час мобілізації, на особливий період.

3. Звільнені з військової служби.

4. Військові, які:

не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

і визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби і що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, а також вимоги до стану здоров’я визначають Міністерство оборони України та інші центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Посади зазначені в таблиці, яку затверджує Наказ № 410 Міністерства оборони України, що визначає перелік посад для військових, які визнані ВЛК непридатними до військової служби. В ній зазначені посади, які відповідають військово-обліковим спеціальностям військовослужбовців.

Раніше ми повідомляли, як військовому, у якого різко погіршилося здоров'я, пройти ВЛК під час війни.

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