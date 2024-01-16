Может ли военный остаться на службе, если ВВК признала его непригодным

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Getty Images

В Украине почти два года идет полномасштабная война, которую начала Россия. Военнослужащие ценой собственного здоровья и жизни борются за мир для каждого украинца. Во время боевых заданий воины нередко получают тяжелые ранения, в результате которых подлежат увольнению или не могут вернуться к предыдущему месту службы. Однако очень часто военные, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, изъявляют желание служить дальше.

Можно ли остаться на военной службе, если военно-врачебная комиссия признала военного непригодным с исключением из военного учета, рассказали специалисты ОО "Юридическая сотня".

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Юристы отметили, что после заключения ВВК о непригодности с исключением из военного учета военнослужащие имеют право уволиться из рядов ВСУ. Такое основание для увольнения предусмотрено ЗУ "О воинской обязанности и службе" — пп. б п. 2 ч. 4 ст. 26 для мобилизованных и пп. 2 п. 3 ч. 5 ст. 26 для военных, служащих по контракту.

Однако есть случаи, когда такие военные, несмотря на проблемы со здоровьем, желают продолжать службу. Эта возможность также предусмотрена украинским законодательством, но пунктом 29-1 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ.

На отдельные должности военной службы по контракту могут быть приняты военнослужащие:

1. По призыву лиц офицерского состава.

2. По призыву во время мобилизации, на особый период.

3. Уволенные с военной службы.

4. Военные, которые:

не достигли предельного возраста пребывания на военной службе;

и признаны ВЛК непригодными к военной службе по состоянию здоровья из-за последствий заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы и что привело к установлению им инвалидности, частичной потери трудоспособности без установления инвалидности (кроме умственных, сенсорных, психологических пороков, расстройств психики, поведения и других заболеваний, определенных Министерством обороны Украины).

Перечень должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, а также требования к состоянию здоровья определяют Министерство обороны Украины и другие центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

Должности указаны в таблице, утверждаемой Приказом № 410 Министерства обороны Украины, определяющим перечень должностей для военных, которые признаны ВВК непригодными к военной службе. В ней указаны должности, отвечающие военно-учетным специальностям военнослужащих.

Ранее мы сообщали, как военному, у которого резко ухудшилось здоровье, пройти ВВК во время войны.

Напомним, мы писали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.

Также мы информировали, какие выплаты получают военнослужащие, выведенные за штат.