Зеленский провел совещание с военным руководством по поводу нужд армии - детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, провел совещание с военным руководством и заслушал доклады. Она касалась нужд украинских бригад и ситуации на фронте.

Об этом украинский лидер сообщил во время вечернего видеообращения.

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Совещание Зеленского с военным руководством

"Провел сегодня совещания с военным руководством. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. Относительно потребностей наших бригад, относительно ситуации на фронте", — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что на совещании обсудили те вещи, которые наши партнеры могут реально усилить в ближайшее время. Также отдельно украинский президент заслушал доклад главы ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова. Они проинформировали, как украинская разведка оценивает перспективы этого года, российские намерения и рассказали о задачах, которые ставит Кремль перед оккупантами.

"Четко видим основные ориентиры того, на что именно нужно ответить и как именно", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сотни украинских военных оказались в ловушке в городе Угледар Донецкой области, пишет издание The Telegraph. Российские войска оцепили населенный пункт и двигаются к его центру.

В то же время, по словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.