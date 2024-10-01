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Нарада з військовим керівництвом та потреби армії — вечірнє звернення Зеленського

1 жовтня 2024 19:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо потреб армії - деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, провів нараду з військовим керівництвом країни та заслухав доповіді. Вона стосувалася потреб українських бригад та ситуації на фронті.

Про це український лідер повідомив під час вечірнього відеозвернення.

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"Провів сьогодні наради з військовим керівництвом. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Щодо потреб наших бригад, щодо ситуації на фронті", — йдеться у повідомленні.

Зеленський розповів, що під час наради обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом. Також окремо український президент заслухав доповідь очільника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова. Вони проінформували, як українська розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, та розповіли про завдання, які ставить Кремль перед окупантами.

"Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме", — додав він.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сотні українських військових опинилися у пастці в місті Вугледар Донецької області, пише видання The Telegraph. Російські війська оточили населений пункт та рухаються до його центру.

Водночас за словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, ворог втрачає перевагу на фронті за кількістю артилерійських снарядів.

Володимир Зеленський війна в Україні Олександр Сирський Умєров фронт

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