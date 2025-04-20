В 3-й ОШБр показали, как воины на фронте празднуют Пасху

Напоминает о доме — воины 3-й ОШБр показали свою Пасху
Украинские защитники ежедневно борются за свободу и жизнь для всех граждан. А Пасха в очередной раз напоминает воинам о свете и причине, почему они на фронте.
Об этом написала пресс-служба Первого штурмового батальона 3-й ОШБр в Telegram в воскресенье, 20 апреля.
Пасха на фронте
В штурмовом батальоне отметили, что свет этого праздника — это не просто традиция, но и напоминание, ради чего воины находятся на фронте.
"Жизнь побеждает смерть. И мы ежедневно завоевываем эту победу — для наших близких, для всех, кто ждет", — подчеркнули там.
А паска, которую издалека доставили защитникам — напоминает им вкус детства и дом, а также является жестом любви и тылом, который держит. Воины отметили, что чувствуют поддержку украинцев в каждом кусочке, слове, жесте, которые доносятся из дома.
"Пасха на войне — это праздник не только в честь победы жизни, но и как символ нашей несокрушимости. Мы держим фронт, потому что знаем, что за нами — любовь, вера и несокрушимый дух тех, кто нас ждет", — добавили в пресс-службе.
Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, за сутки на фронте произошло не менее 46 штурмов РФ.
А заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин отметил, что сейчас на фронте не работает так называемое "Пасхальное перемирие".
Читайте Новини.LIVE!