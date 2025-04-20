У 3-й ОШБр показали, як воїни на фронті святкують Великдень

Військові з пасками. Фото: 3-тя ОШБр

Українські захисники щодня виборюють свободу та життя для всіх громадян. А Великдень вчергове нагадує воїнам про світло та причину, чому вони на фронті.

Про це написала пресслужба Першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр у Telegram у неділю, 20 квітня.

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Великдень на фронті

У штурмовому батальйоні зауважили, що світло цього свята — це не просто традиція, а й нагадування, заради чого воїни перебувають на фронті.

"Життя перемагає смерть. І ми щодня виборюємо цю перемогу — для наших близьких, для всіх, хто чекає", — наголосили там.

Військові з паскою. Фото: 3-тя ОШБр

Військові з паскою. Фото: 3-тя ОШБр

А паска, яку здалеку доставили захисникам — нагадує їм смак дитинства та дім, а також є жестом любові та тилом, який тримає. Воїни зазначили, що відчувають підтримку українців у кожному шматочку, слові, жесті, які долинають з дому.

Військовий з паскою. Фото: 3-тя ОШБр

"Великдень на війні — це свято не лише на честь перемоги життя, але й як символ нашої незламності. Ми тримаємо фронт, бо знаємо, що за нами — любов, віра і незламний дух тих, хто нас чекає", — додали в пресслужбі.

Скриншот допису 1-го штурмового батальйону

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, за добу на фронті відбулося щонайменше 46 штурмів РФ.

А заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін наголосив, що наразі на фронті не працює так зване "Великоднє перемир'я".