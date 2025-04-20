У 3-й ОШБр показали, як воїни на фронті святкують Великдень

Нагадує про дім — воїни 3-ї ОШБр показали свій Великдень
Українські захисники щодня виборюють свободу та життя для всіх громадян. А Великдень вчергове нагадує воїнам про світло та причину, чому вони на фронті.
Про це написала пресслужба Першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр у Telegram у неділю, 20 квітня.
Великдень на фронті
У штурмовому батальйоні зауважили, що світло цього свята — це не просто традиція, а й нагадування, заради чого воїни перебувають на фронті.
"Життя перемагає смерть. І ми щодня виборюємо цю перемогу — для наших близьких, для всіх, хто чекає", — наголосили там.
А паска, яку здалеку доставили захисникам — нагадує їм смак дитинства та дім, а також є жестом любові та тилом, який тримає. Воїни зазначили, що відчувають підтримку українців у кожному шматочку, слові, жесті, які долинають з дому.
"Великдень на війні — це свято не лише на честь перемоги життя, але й як символ нашої незламності. Ми тримаємо фронт, бо знаємо, що за нами — любов, віра і незламний дух тих, хто нас чекає", — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, за добу на фронті відбулося щонайменше 46 штурмів РФ.
А заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін наголосив, що наразі на фронті не працює так зване "Великоднє перемир'я".
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