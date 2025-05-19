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На Сумщине враг повредил энергоинфраструктуру — детали от ОВА

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Дата публикации 19 мая 2025 14:40
На Сумщине 21 тыс. абонентов без света из-за атак РФ, - ОВА
Разрушение энергоинфраструктуры. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска 135 раз нанесли удары по Сумской области за минувшие сутки. В результате обстрелов повреждены объекты газо- и электроснабжения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Григоров в эфире Суспільного в понедельник, 18 мая.

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По словам Григорова, 100 из 135 ударов по Сумской области произошли в Краснопольской громаде. Там в результате атак зафиксировано разрушение объектов газо- и электроснабжения.

Председатель ОВА отметил, что почти 21 тысяча абонентов осталась без электроэнергии и почти 10,5 тысяч — без газоснабжения. Сейчас продолжаются работы по восстановлению.

В то же время он уточнил, что большинство абонентов не находятся на территории громады, поскольку была объявлена принудительная эвакуация.

Напомним, недавно оккупанты атаковали энергоинфраструктуру Сумской области.

Также на днях враг ударил по автобусу в Белополье — погибли девять человек, есть раненые.

электроэнергия Сумская область обстрелы газоснабжение война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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