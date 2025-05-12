РФ за чотири дні 420 разів атакувала Сумщину — постраждала енергоінфраструктура

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Російські окупанти протягом 8-11 травня 420 разів атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів постраждала енергетична інфраструктура. Крім того, є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram у понеділок, 12 травня.

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Обстріли Сумщини

Внаслідок російських обстрілів Сумської області 8-11 травня четверо людей загинули, ще восьмеро отримали поранення. Загарбники пошкодили 50 житлових будинків.

"Росіяни цілеспрямовано б’ють по енергетичній інфраструктурі. На вихідних через ворожі обстріли були знеструмлені понад 3 700 абонентів у двох громадах Сумського району", — йдеться у повідомленні.

Евакуація із Сумської області

Із Білопільської та Ворожбянської громад із 5 травня було евакуйовано майже 1 200 мешканців. Крім того, через погіршення безпекової ситуації планується обовʼязкова евакуація з Нової Слободи Конотопського району.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 травня окупанти дроном атакували авто енергетиків на Сумщині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

А протягом минулої доби загарбники атакували Харківщину. Загарбники поранили пʼятьох людей.