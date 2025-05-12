Окупанти обстріляли автомобіль енергетиків під Сумами — троє поранених, є загиблий

Армія РФ атакувала автомобіль енергетиків на Сумщині — є загиблий
У понеділок, 12 травня, російський дрон атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Унаслідок удару БпЛА є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.
БпЛА атакував енергетиків на Сумщині
За словами Григорова, через атаку російського безпілотника одна людина загинула.
"Наслідки атаки росіян зʼясовуються. На місці події працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.
У Сумській міській військовій адміністрації додали, що поранення отримали троє осіб.
"Завдано удар по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури, що знаходився на околиці міста Суми. Внаслідок удару попередньо загинула одна людина, троє поранених", — зазначили у міськадміністрації.
Нагадаємо, в результаті дронової атаки на Одещину у Білгород-Дністровському постраждала одна людина.
Також ми писали, що Росія атакувала Харківську область КАБами та дронами.
Читайте Новини.LIVE!