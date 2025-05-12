Окупанти обстріляли автомобіль енергетиків під Сумами — троє поранених, є загиблий

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: Олег Григоров / Facebook

У понеділок, 12 травня, російський дрон атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Унаслідок удару БпЛА є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.

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За словами Григорова, через атаку російського безпілотника одна людина загинула.

"Наслідки атаки росіян зʼясовуються. На місці події працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.

У Сумській міській військовій адміністрації додали, що поранення отримали троє осіб.

"Завдано удар по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури, що знаходився на околиці міста Суми. Внаслідок удару попередньо загинула одна людина, троє поранених", — зазначили у міськадміністрації.

Місце обстрілу. Фото: Сумська МВА

Нагадаємо, в результаті дронової атаки на Одещину у Білгород-Дністровському постраждала одна людина.

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