Оккупанты обстреляли автомобиль энергетиков под Сумами - трое раненых, есть погибший

Армия РФ атаковала авто энергетиков на Сумщине — есть погибший
В понедельник, 12 мая, российский дрон атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской громады. В результате удара БпЛА есть погибший и раненые.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Facebook.
БпЛА атаковал энергетиков на Сумщине
По словам Григорова, из-за атаки российского беспилотника один человек погиб.
"Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели", — говорится в сообщении.
В Сумской городской военной администрации добавили, что ранения получили три человека.
"Нанесен удар по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры, который находился на окраине города Сумы. В результате удара предварительно погиб один человек, трое раненых", — отметили в горадминистрации.
Напомним, в результате дроновой атаки в Одесской области в Белгород-Днестровском пострадал один человек.
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