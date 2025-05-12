Оккупанты обстреляли автомобиль энергетиков под Сумами - трое раненых, есть погибший

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: Олег Григоров / Facebook

В понедельник, 12 мая, российский дрон атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской громады. В результате удара БпЛА есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Facebook.

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По словам Григорова, из-за атаки российского беспилотника один человек погиб.

"Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели", — говорится в сообщении.

В Сумской городской военной администрации добавили, что ранения получили три человека.

"Нанесен удар по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры, который находился на окраине города Сумы. В результате удара предварительно погиб один человек, трое раненых", — отметили в горадминистрации.

Место обстрела. Фото: Сумская МВА

Напомним, в результате дроновой атаки в Одесской области в Белгород-Днестровском пострадал один человек.

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