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Оккупанты атаковали энергоинфраструктуру Сумщины — последствия

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Дата публикации 12 мая 2025 17:25
РФ за четыре дня 420 раз атаковала Сумскую область — пострадала энергоинфраструктура
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в течение 8-11 мая 420 раз атаковали Сумскую область. В результате обстрелов пострадала энергетическая инфраструктура. Кроме того, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram в понедельник, 12 мая.

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В результате российских обстрелов Сумской области 8-11 мая четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Захватчики повредили 50 жилых домов.

"Россияне целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре. На выходных из-за вражеских обстрелов были обесточены более 3 700 абонентов в двух громадах Сумского района", — говорится в сообщении.

Эвакуация из Сумской области

Из Белопольской и Ворожбянской громад с 5 мая были эвакуированы почти 1 200 жителей. Кроме того, из-за ухудшения ситуации с безопасностью планируется обязательная эвакуация из Новой Слободы Конотопского района.

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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 12 мая оккупанты дроном атаковали авто энергетиков в Сумской области. В результате обстрела один человек погиб.

А за прошедшие сутки захватчики атаковали Харьковскую область. Захватчики ранили пятерых человек.

война убийство Сумская область обстрелы оккупанты энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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