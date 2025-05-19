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Головна Армія На Сумщині ворог пошкодив енергоінфраструктуру — деталі від ОВА

На Сумщині ворог пошкодив енергоінфраструктуру — деталі від ОВА

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Дата публікації: 19 травня 2025 14:40
На Сумщині 21 тис. абонентів без світла через атаки РФ, — ОВА
Руйнування енергоінфраструктури. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська 135 разів завдали ударів по Сумській області за минулу добу. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти газо- та електропостачання.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров в ефірі Суспільного у понеділок, 18 травня.

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За словами Григорова, 100 зі 135 ударів по Сумській області сталися у Краснопільській громаді. Там, внаслідок атак зафіксовано руйнування об'єктів газо- та електропостачання.

Голова ОВА зазначив, що майже 21 тисяча абонентів залишилися без електроенергії та майже 10,5 тисяч — без газопостачання. Наразі тривають роботи з відновлення.

Водночас він уточнив, що більшість абонентів не перебувають на території громади, оскільки було оголошено примусову евакуацію.

Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували енергоінфраструктуру Сумської області.

Також днями ворог вдарив по автобусу в Білопіллі — загинули дев'ять людей, є поранені.

електроенергія Сумська область обстріли газопостачання війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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