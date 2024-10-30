Россия не выплачивает своим раненым бойцам обещанные средства — перехват ГУР

Российский военный держит в руках телефон. Фото: росСМИ

Российские власти обманывают своих военных и не выплачивают им обещанные средства за ранения. Дружинам оккупантов приходится обивать пороги воинских частей, однако, и это не помогает.

Об этом стало известно из перехватившего ГУР разговора между российским оккупантом и его женой.

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Россия бросает своих же военных на законные выплаты

Украинские разведчики получили очередной радиоперехват разговоров россиян. В одной из них стало известно о том, как Россия обманывает своих военных в выплатах.

Жена российского военного заявила, что на его счет поступило всего 30 тысяч рублей вместо обещанных 300 тысяч за ранение. Не получила она и 500 тысяч "губернаторских". Мол, его тип ранения не подлежит страховке и не предусматривает получение выплат.

"Махинации с выплатами — довольно распространенный вид занятий высших вождей оккупационной армии, как и отправка солдат на утилизацию во время боевых действий против Украины", — прокомментировали в разведке.

Напомним, недавно в разведке сообщили, что российские оккупанты формируют новые штурмовые подразделения из осужденных. В частности, в войска набирают и больных гепатитом.

Также в ГУР обнародовали отчет, где стало известно, что Россия не гнушается бросать в бой на штурм своих раненых бойцов.

Кроме того, благодаря разведке стало известно, что россияне уже обсуждали размещение личного состава вновь прибывших солдат из КНДР.