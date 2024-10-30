Росія не виплачує своїм пораненим бійцям обіцяні кошти — перехоплення ГУР

Російський військовий тримає в руках телефон. Фото: росЗМІ

Російська влада обманює своїх військових та не виплачує їм обіцяні кошти за поранення. Дружинам окупантів доводиться оббивати пороги військових частин, проте, й це не допомагає.

Про це стало відомо з розмови між російським окупантом та його дружиною, яку перехопило ГУР.

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Росія кидає своїх же військових на законних виплатах

Українські розвідники здобули чергове радіоперехоплення розмов росіян. В одній з них стало відомо про те, як Росія обманює своїх військових на виплатах.

Дружина російського військового заявила, що на його рахунок надійшло лише 30 тисяч рублів замість обіцяних 300 тисяч за його поранення. Не отримала вона й 500 тисяч "губернаторських". Мовляв, його тип поранення не підлягає страховці, тож не передбачає отримання виплат.

"Махінації з виплатами ― доволі поширений вид занять вищих вождів окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію під час бойових дій проти України", — прокоментували у розвідці.

Нагадаємо, нещодавно у розвідці повідомили, що російські окупанти формують нові штурмові підрозділі із засуджених. Зокрема до військ набирають й хворих на гепатит.

Також у ГУР оприлюднили звіт, де стало відомо, що Росія не гребує кидати у бій на штурм своїх поранених бійців.

Крім того завдяки розвідці стало відомо, що росіяни уже обговорювали розміщення особового складу новоприбулих солдатів з КНДР.