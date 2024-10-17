Бои в Курской области — погода создает проблемы для обеих сторон

Боевые действия. Иллюстративное фото: Генштаб

Из-за неблагоприятных погодных условий в Курской области России вести боевые действия стало сложнее для обеих сторон. Россияне теперь чаще полагаются на артиллерию.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как погода влияет на бои в Курской области

Находящийся в Курской области украинский военнослужащий сообщил, что российские силы атакуют небольшими группами пехоты на боевых машинах-амфибиях, а проблемы со связью между подразделениями ВСУ, возможно, вызванные плохими погодными условиями, могут способствовать контратакам России.

Он отметил, что сейчас соотношение между украинскими и российскими бойцами составляет один к пяти, но, несмотря на это, украинские силы продолжают атаковать.

Военнослужащий скептически относится к тому, что российские войска начнут штурм Суджи в ближайшие недели или месяцы. Он подчеркнул, что плохая погода затрудняет продвижение россиян по грунтовым дорогам с использованием боевых машин-амфибий.

Российские источники аналитиков также признали, что дождь и грязь усложняют боевые действия для обеих сторон в Курской области и что российские силы все больше полагаются на артиллерийский огонь.

Бывший российский инструктор "Шторм-Z" и милблогер утверждал, что российские войска сначала успешно продвинулись на северо-западном фланге украинского плацдарма в Курской области, но затем остановились и с тех пор не добились значительных успехов.

В настоящее время продолжаются бои за Ольговку и Новоивановку, частично контролируемые украинскими силами.

Напомним, на Курщине продолжается наступательная операция Вооруженных сил Украины. Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады показали кадры штурмовых действий.

Также мы писали, что в Курской области участились случаи смертельных ДТП с участием российских военных.