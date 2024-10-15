На Курщині військові РФ масово гинуть у ДТП через зуби дракона на дорогах

Загороджувальні "зуби дракона" на дорозі. Фото ілюстративне: скриншот

У Курській області почастішали випадки смертельних ДТП за участі російських військових, чиї командири встановлюють бетонні загородження "зуби дракона" просто на проїзній частині. Під час спроб втекти від українських дронів вояки РФ таранять ці перешкоди — повідомляється про десятки загиблих та поранених.

Про це повідомляють у російських пабліках.

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Допис в російському Telegram-каналі. Фото: скриншот

Росіяни скаржаться на "зуби дракона" на Курщині

На дорогах Курської області почастішали випадки ДТП з російськими військовими зі смертельними наслідками. Транспорт окупантів на високій швидкості врізається в "зуби дракона", встановлені просто на проїжджій частині.

При цьому на трасі немає попереджувальних знаків, і військових не попереджали заздалегідь про ці заходи.

Смертельна ДТП на Курщині. Фото: російські Telegram-канали

Російські пропагандистські пабліки пишуть, що зазвичай смертельні ДТП трапляються, коли військові РФ намагаються втекти від FPV-дронів ЗСУ та рухаються на автівках зі значною швидкістю. Через відсутність освітлення вночі "зуби дракона" перетворюються на невидимі перешкоди.

Як пишуть російські блогери, тільки за одну ніч внаслідок зіткнень із "зубами дракона" загинули близько 40 військових та цивільних, ще стільки ж зазнали травм.

Допис в російському тг-каналі. Фото: скриншот

"Загиблих більше ніж 40 людей тільки за одну добу, стільки ж 300. За годину було більше ДТП, ніж підбиває FPV-дрон за тиждень", — скаржаться росіяни.

За словами пропагандистів, що за останні кілька днів втрати через аварії значно вищі, ніж від бойових дій.

"Шикарно. Російський командир страшніший за FPV-дрона", – написав український журналіст Денис Казанський.

Публікація в російському Telegram-каналі. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Курській області колона ворожої техніки потрапила у засідку та була знищена за допомогою вогню з українського танка. Відомо, що колона у складі танку, бронеавтомобіля "ВПК-Урал" та БТР-80 рухалася на трасі Коренево — Новоіванівка.

Раніше Новини.LIVE писали, що Офіс генерального прокурора України розслідує ймовірний розстріл дев’яти українських військовополонених на території Курської області в Росії. Розслідування розпочато за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.