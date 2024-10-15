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На Курщине россияне устанавливают "зубы дракона" на дорогах — участились ДТП

15 октября 2024 13:47
Галина Шподарева - редактор
На Курщине военные РФ массово погибают в ДТП из-за зубов дракона на дорогах
Заградительные «зубы дракона» на дороге. Фото иллюстративное: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Курской области участились случаи смертельных ДТП с участием российских военных, чьи командиры устанавливают бетонные заграждения "зубы дракона" прямо на проезжей части. При попытках убежать от украинских дронов воины РФ таранят эти препятствия — сообщается о десятках погибших и раненых.

Об этом сообщают в российских пабликах.

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Сообщение в российском Telegram-канале
Сообщение в российском Telegram-канале. Фото: скриншот

Россияне жалуются на "зубы дракона" на Курщине

На дорогах Курской области участились случаи ДТП с российскими военными со смертельным исходом. Транспорт оккупантов на высокой скорости врезается в "зубы дракона", установленные прямо на проезжей части.

При этом на трассе нет предупредительных знаков, и военных не предупреждали заранее об этих мерах.

ДТП в Курской области
Смертельное ДТП на Курщине. Фото: российские Telegram-каналы

Российские пропагандистские паблики пишут, что обычно смертельные ДТП случаются, когда военные РФ пытаются скрыться от FPV-дронов ВСУ и двигаются на автомобилях со значительной скоростью. Из-за отсутствия освещения ночью "зубы дракона" превращаются в невидимые препятствия.

Как пишут российские блоггеры, только за одну ночь в результате столкновений с "зубами дракона" погибли около 40 военных и гражданских, еще столько же получили травмы.

Сообщение в русском Тг-канале
Сообщение в российском тг-канале. Фото: скриншот

"Погибших более 40 человек только за сутки, столько же 300. За час было больше ДТП, чем подбивает FPV-дрон за неделю", — жалуются россияне.

По словам пропагандистов, за последние несколько дней потери из-за аварий значительно выше, чем от боевых действий.

"Шикарно. Российский командир страшнее FPV-дрона", — написал украинский журналист Денис Казанский.

Публикация в российском Telegram-канале
Публикация в российском Telegram-канале. Фото: скриншот

Напомним, в Курской области колонна вражеской техники попала в засаду и была уничтожена с помощью огня из украинского танка. Известно, что колонна в составе танка, бронеавтомобиля "ВПК-Урал" и БТР-80 двигалась на трассе Коренево — Новоивановка.     

Ранее Новини.LIVE писали, что Офис генерального прокурора Украины расследует вероятный расстрел девяти украинских военнопленных на территории Курской области в России. Расследование начато по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

война война в Украине потери оккупантов FPV-дроны Курская область военная операция

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