Бої у Курській області — погода створює проблеми для обох сторін

Бойові дії. Ілюстративне фото: Генштаб

Через несприятливі погодні умови у Курській області Росії вести бойові дії стало складніше для обох сторін. Росіяни тепер частіше покладаються на артилерію.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Український військовослужбовець, який перебуває в Курській області, повідомив, що російські сили атакують невеликими групами піхоти на бойових машинах-амфібіях, а проблеми зі зв’язком між підрозділами ЗСУ, можливо, спричинені поганими погодними умовами, можуть сприяти контратакам Росії.

Він зазначив, що зараз співвідношення між українськими та російськими бійцями становить один до п’яти, але, не зважаючи на це, українські сили продовжують атакувати.

Військовослужбовець скептично ставиться щодо того, що російські війська почнуть штурм Суджі найближчими тижнями чи місяцями. Він підкреслив, що погана погода ускладнює просування росіян ґрунтовими дорогами з використанням бойових машин-амфібій.

Російські джерела аналітиків також визнали, що дощові та брудні умови ускладнюють бойові дії для обох сторін у Курській області та що російські сили все більше покладаються на артилерійський вогонь.

Колишній російський інструктор "Шторм-Z" і мілблогер стверджував, що російські війська спочатку успішно просунулися на північно-західному фланзі українського плацдарму в Курській області, але потім зупинилися і відтоді не досягли значних успіхів.

Наразі тривають бої за Ольговку та Новоіванівку, які частково контролюються українськими силами.

Нагадаємо, на Курщині триває наступальна операція Збройних сил України. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади показали кадри штурмових дій.

Також ми писали, що у Курській області почастішали випадки смертельних ДТП за участі російських військових.