Взрывы в Хмельницкой области были слышны сегодня, 28 октября

В Хмельницкой области прогремели взрывы, — СМИ
В Хмельницкой области утром в понедельник, 28 октября, раздались взрывы. В области продолжается воздушная тревога, существует угроза обстрелов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Хмельницкую область 28 октября
Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов российских беспилотников в Хмельницкой области.
"Сейчас несколько групп ударных БпЛА двигаются по территории Житомирской и Хмельницкой областей в западном направлении", — говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 10:30 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним, утром 28 октября в результате российской атаки на Херсон погибли два человека, повреждены жилые дома.
Также россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Сумской области.
Читайте Новини.LIVE!