Взрывы в Хмельницкой области были слышны сегодня, 28 октября

Дрон в небе. Иллюстративное фото: Новинарня

В Хмельницкой области утром в понедельник, 28 октября, раздались взрывы. В области продолжается воздушная тревога, существует угроза обстрелов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов российских беспилотников в Хмельницкой области.

"Сейчас несколько групп ударных БпЛА двигаются по территории Житомирской и Хмельницкой областей в западном направлении", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 10:30 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, утром 28 октября в результате российской атаки на Херсон погибли два человека, повреждены жилые дома.

Также россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Сумской области.