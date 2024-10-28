В Херсонській ОВА показали відео наслідків атаки на місто

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Російські війська у ніч проти понеділка, 28 жовтня, завдали ударів по Херсону. Внаслідок цього загинуло двоє людей, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Атака на Херсон 28 жовтня

"Учора вночі армія РФ вкрила вогнем багатоповерхівки у Центральному районі Херсона", — йдеться у повідомленні.

На жаль, внаслідок атаки двоє людей загинули та ще троє — поранені, серед них дитина.

Також у будинках повністю вигоріли деякі квартири, потрощено вікна, балкони та стіни.

Скриншот допису Прокудіна

Обстріли Херсонщини за добу

Протягом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Комишани, Білозерка, Інженерне, Дніпровське, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка та Трудолюбівка.

"Російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, медичний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема шість багатоповерхівок та 22 приватні будинки", — зауважив Прокудін.

За його словами, також було пошкоджено господарчі споруди, гараж, газогін, приватні та сільськогосподарські транспортні засоби. В області загинули п'ятеро людей та ще 13 — отримали поранення.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, у Сумах сьогодні пролунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Також ворог атакував енергетичні об'єкти у Конотопському районі на Сумщині.