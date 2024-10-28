В Херсонской ОВА показали видео последствий атаки на город

Последствия атаки. Фото: скриншот с видео

Российские войска в ночь на понедельник, 28 октября, нанесли удары по Херсону. В результате погибли два человека, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Атака на Херсон 28 октября

"Вчера ночью армия РФ укрыла огнем многоэтажки в Центральном районе Херсона", — говорится в сообщении.

К сожалению, в результате атаки два человека погибли и еще трое ранены, среди них ребенок.

Также в домах полностью выгорели некоторые квартиры, разбиты окна, балконы и стены.

Скриншот поста Прокудина

Обстрелы Херсонщины за сутки

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Камышаны, Белозерка, Инженерное, Днепровское, Софиевка, Станислав, Широкая Балка, Томина Балка, Александровка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Понятовка, Никольское, Берислав, Нововоронцовка, Осокоровка и Трудолюбовка.

"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, медицинское учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе шесть многоэтажек и 22 частных дома", — отметил Прокудин.

По его словам, также были повреждены хозяйственные постройки, гараж, газопровод, частные и сельскохозяйственные транспортные средства. В области погибли пять человек и еще 13 получили ранения.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, в Сумах сегодня раздались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

Также враг атаковал энергетические объекты в Конотопском районе Сумской области.