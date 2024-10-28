Вибухи на Хмельниччині було чутно сьогодні, 28 жовтня

Дрон в небі. Ілюстративне фото: Новинарня

У Хмельницькій області вранці у понеділок, 28 жовтня, пролунали вибухи. В області триває повітряна тривога, існує загроза обстрілів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Хмельниччину 28 жовтня

Повітряні сили попереджали про загрозу ударів російських безпілотників у Хмельницькій області.

"Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Житомирської та Хмельницької областей у західному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 10:30 повітряну тривогу оголошено у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці 28 жовтня внаслідок російської атаки на Херсон загинули двоє людей, пошкоджено житлові будинки.

Також росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі у Сумській області.