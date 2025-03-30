Оккупанты тонут в Днепре во время учений в Херсонской области

На Херсонщине оккупанты массово тонут во время учений — детали
Российские оккупанты массово тонут во время учений в Херсонской области. Их отправляют туда из лагеря в Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра.
Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 30 марта.
Оккупанты тонут на Херсонщине
Агент партизанского движения из числа военнослужащих 80-й ОМСБр ВС России рассказал о потерях оккупантов во время тренировок по форсированию водных преград в Херсонской области.
"Тренировки проходят в жестком режиме — солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут. Командиры даже не пытаются их спасти. Количество погибших российских военнослужащих уже идет на десятки, но занятия продолжаются", — говорится в сообщении.
После "тренировок" оккупантов малыми группами до трех человек отправляют на штурм островов. Там их выбрасывают на берег и приказывают закрепиться без прикрытия. В результате враг продолжает нести потери.
Агент отметил, что в процессе отправки таких групп один командир сказал:
"Ну, сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую".
Напомним, захватчики в Донецкой области ошибочно приняли собственные позиции за украинские и начали атаку на своих же военных.
Ранее украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе сожгли российскую базу.
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