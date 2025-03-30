Окупанти тонуть у Дніпрі під час навчань у Херсонській області

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти масово тонуть під час навчань в Херсонській області. Їх відправляють туди з табору в Криму для підготовки до штурмів островів Дніпра.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 30 березня.

Читайте також:

Окупанти тонуть на Херсонщині

Агент партизанського руху з-поміж військовослужбовців 80-ї ОМСБр ЗС Росії розповів про втрати окупантів під час тренувань із форсування водних перешкод у Херсонській області.

"Тренування проходять у жорсткому режимі — солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають Дніпром, внаслідок чого багато хто випадає і тоне. Командири навіть не намагаються їх врятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців уже йде на десятки, але заняття тривають", — йдеться у повідомленні.

Після "тренувань" окупантів малими групами до трьох людей відправляють на штурм островів. Там їх викидають на берег та наказують закріпитися без прикриття. Внаслідок цього ворог продовжує зазнавати втрат.

Агент зазначив, що у процесі відправки таких груп один командир сказав:

"Ну, зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну".

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники на Донеччині помилково прийняли власні позиції за українські та розпочали атаку на своїх же військових.

Раніше українські партизани в тимчасово окупованому Маріуполі спалили російську базу.