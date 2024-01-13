На Ивано-Франковщине мужчины смогут получить отсрочку от мобилизации — детали

Украинские военные. Фото: EPA/UPG

В Ивано-Франковской области военнообязанные могут получить отсрочку от прохождения службы в армии законным способом. Для этого необходимо поучаствовать в строительстве фортификаций.

Об этом сообщают в ОВА.

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Отсрочка от мобилизации в Прикарпатье

Так, жителям области предлагают стать добровольцами для строительства фортификационных сооружений в Донецкой области. Им гарантируют отсрочку от призыва на службу в армии.

Известно, что всего нужно 300 человек — за такую работу им будут платить 20 тыс. грн. Также работников обеспечат жильем и питанием.

"Те, кто согласится помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, а не хватает только людей.

Напомним, что нардеп Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.

Также мы писали, что после начала полномасштабного вторжения России количество украинцев, признанных непригодными к военной службе, увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателями 2021 года. На первом месте Полтавская область, на втором — Киев.