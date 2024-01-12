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З початку війни в Україні стало вдвічі більше громадян, які непридатні до військової служби, — НАЗК

12 січня 2024 15:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
З початку війни в Україні стало вдвічі більше громадян, які непридатні до військової служби, — НАЗК
Проходження військово-лікарської комісії. Фото: istockphoto.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість українців, визнаних непридатними до військової служби, збільшилася більш ніж у два рази порівняно з показниками 2021 року. На першому місці Полтавська область, на другому — Київ.

Про це повідомляє НАЗК.

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Повідомляється, що в Полтавській області частка військовозобов'язаних, які отримали відстрочку від служби, склала 20% від загальної кількості тих, хто пройшов медкомісію, що вище за показник 2022 року (16%). Київ посідає друге місце за цим показником із 18%, тоді як у 2022 році було 17%.

Також зріс відсоток частково придатних до служби під час мобілізації. У Дніпропетровській області таких виявилося 51% (у 2022 році було 26%), на Житомирщині — 43% (проти 31% у 2022 році) і на Вінниччині — 38% (порівняно з 15%).

Непридатні до військової служби українці
Непридатні для військової служби українці. Фото: НАЗК

У НАЗК наголосили, що ця статистика не передбачає незаконності рішень про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Проте наразі проводиться досудове розслідування для перевірки даних, які можуть свідчити про можливі кримінальні порушення.

Непридатні до військової служби українці
Непридатні для військової служби українці. Фото: НАЗК
Непридатні до військової служби українці
Непридатні для військової служби українці. Фото: НАЗК

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки та можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Проте чи потрапить особа на військову службу, вирішує військово-лікарська комісія. Окрім випадків, коли людина має право на відстрочку.

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НАЗК
армія
військові
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
військовозобов'язані

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