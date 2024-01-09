Мобилизация в Украине — как ВВК определяет пригодность военнообязанного

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки и могут мобилизовать в ряды ВСУ. Однако попадет ли лицо на военную службу, решает военно-врачебная комиссия. Кроме случаев, когда человек имеет право на отсрочку.

Как ВВК определяет годность и какие степени годности есть в 2024 году, разбираемся далее в материале.

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Основные задачи военной медкомиссии:

определение пригодности по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных;

установление причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) у военных;

определение необходимости и условий применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Соответственно, военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу.

Степени пригодности к военной службе в Украине

Как объясняют юристы АО "Бачинский и партнеры", после прохождения ВВК человек может получить один из этих выводов:

пригодный — человек, пригодный к военной службе и обязанный служить по определенному назначению;

— человек, пригодный к военной службе и обязанный служить по определенному назначению; ограниченно годен — человек может проходить военную службу, но с определенными ограничениями. Такой статус может быть определен, если у человека есть определенные заболевания или физические недостатки, не позволяющие проходить определенные виды военной службы или выполнять определенные задачи в армии;

— человек может проходить военную службу, но с определенными ограничениями. Такой статус может быть определен, если у человека есть определенные заболевания или физические недостатки, не позволяющие проходить определенные виды военной службы или выполнять определенные задачи в армии; непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев — непригодность к военной службе временная и со временем его/ее состояние может стабилизироваться;

— непригодность к военной службе временная и со временем его/ее состояние может стабилизироваться; непригодный — у человека нет возможности проходить военную службу в вооруженных силах Украины из-за заболеваний, физических или психических пороков, нарушения зрения или слуха, аллергических реакций и прочее.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Как происходит процесс прохождения ВВК в ТЦК и СП

Следует отметить, что в Украине прохождение ВВК, расписание болезней, рекомендации для обследования закреплены Приказом № 402 МО в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Этим документом предусмотрено, каков срок действия постановлений ВВЛ, какие болезни означают пригодность или непригодность, в зависимости от нарушений функций организма, некоторые процедуры для военных и военнообязанных.

Для определения статуса годности к военной службе каждый военнообязанный должен пройти медицинский осмотр, который осуществляет военно-врачебная комиссия.

В случае выявления хронических заболеваний или физических недостатков, человек может быть назначен на дополнительный медицинский осмотр, который подробнее определит его статус пригодности к военной службе.

Каждый гражданин имеет право получить объективное медицинское освидетельствование. Вместе с тем он обязан предоставлять полную и правдивую информацию о своем состоянии здоровья для объективного определения пригодности к службе.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Как проходить военно-врачебную комиссию

После получения повестки мужчина должен явиться в ТЦК и СП, где ему будет выдано направление на медкомиссию и дополнительные анализы.

Анализы мужчины должны пройти самостоятельно, ведь они не проводятся в рамках ВВК. Кстати, в законодательстве не определены сроки прохождения этих процедур, поэтому их можно сделать как в государственной, так и в частной больнице. Мужчине только дадут повестку, когда необходимо прийти в ТЦК и СП со сделанными анализами.

Перед прохождением ВВК призывник должен сделать:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности (тем, у кого нет этих данных);

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

измерение внутриглазного давления (если мужчине 40+);

исследование крови на сахар (для 40+).

С данными анализами военнообязанный снова идет в ТЦК и СП. После этого мужчину должны осмотреть восемь врачей:

терапевт;

хирург;

офтальмолог;

психиатр;

стоматолог;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

Если у человека есть инвалидность или хронические заболевания, его могут дополнительно осмотреть другие специализированные медики.

Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о пригодности или непригодности военнообязанного к службе. Следует отметить, что под своим заключением врач обязательно должен поставить подпись и заверить это печатью.

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