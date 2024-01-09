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Как ВВК определяет, годен ли мужчина к службе в ВСУ — украинцам объяснили

9 января 2024 23:17
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — как ВВК определяет пригодность военнообязанного
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки и могут мобилизовать в ряды ВСУ. Однако попадет ли лицо на военную службу, решает военно-врачебная комиссия. Кроме случаев, когда человек имеет право на отсрочку.

Как ВВК определяет годность и какие степени годности есть в 2024 году, разбираемся далее в материале.

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Какие задачи выполняет ВВК

Основные задачи военной медкомиссии:

  • определение пригодности по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных;
  • установление причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) у военных;
  • определение необходимости и условий применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Соответственно, военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу.

Степени пригодности к военной службе в Украине

Как объясняют юристы АО "Бачинский и партнеры", после прохождения ВВК человек может получить один из этих выводов:

  • пригодный — человек, пригодный к военной службе и обязанный служить по определенному назначению;
  • ограниченно годен — человек может проходить военную службу, но с определенными ограничениями. Такой статус может быть определен, если у человека есть определенные заболевания или физические недостатки, не позволяющие проходить определенные виды военной службы или выполнять определенные задачи в армии;
  • непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев — непригодность к военной службе временная и со временем его/ее состояние может стабилизироваться;
  • непригодный — у человека нет возможности проходить военную службу в вооруженных силах Украины из-за заболеваний, физических или психических пороков, нарушения зрения или слуха, аллергических реакций и прочее.

 

Как происходит процесс прохождения ВЛК в ТЦК и СП
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Как происходит процесс прохождения ВВК в ТЦК и СП

Следует отметить, что в Украине прохождение ВВК, расписание болезней, рекомендации для обследования закреплены Приказом № 402 МО в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Этим документом предусмотрено, каков срок действия постановлений ВВЛ, какие болезни означают пригодность или непригодность, в зависимости от нарушений функций организма, некоторые процедуры для военных и военнообязанных.

Для определения статуса годности к военной службе каждый военнообязанный должен пройти медицинский осмотр, который осуществляет военно-врачебная комиссия.

В случае выявления хронических заболеваний или физических недостатков, человек может быть назначен на дополнительный медицинский осмотр, который подробнее определит его статус пригодности к военной службе.

Каждый гражданин имеет право получить объективное медицинское освидетельствование. Вместе с тем он обязан предоставлять полную и правдивую информацию о своем состоянии здоровья для объективного определения пригодности к службе.

 

Как проходить военно-врачебную комиссию
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Как проходить военно-врачебную комиссию

После получения повестки мужчина должен явиться в ТЦК и СП, где ему будет выдано направление на медкомиссию и дополнительные анализы.

Анализы мужчины должны пройти самостоятельно, ведь они не проводятся в рамках ВВК. Кстати, в законодательстве не определены сроки прохождения этих процедур, поэтому их можно сделать как в государственной, так и в частной больнице. Мужчине только дадут повестку, когда необходимо прийти в ТЦК и СП со сделанными анализами.

Перед прохождением ВВК призывник должен сделать:

  • общий анализ крови и исследование мочи;
  • определение группы крови и резус-принадлежности (тем, у кого нет этих данных);
  • рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
  • электрокардиографию (ЭКГ);
  • измерение внутриглазного давления (если мужчине 40+);
  • исследование крови на сахар (для 40+).

С данными анализами военнообязанный снова идет в ТЦК и СП. После этого мужчину должны осмотреть восемь врачей:

  • терапевт;
  • хирург;
  • офтальмолог;
  • психиатр;
  • стоматолог;
  • невропатолог;
  • оториноларинголог;
  • дерматолог.

Если у человека есть инвалидность или хронические заболевания, его могут дополнительно осмотреть другие специализированные медики.

Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о пригодности или непригодности военнообязанного к службе. Следует отметить, что под своим заключением врач обязательно должен поставить подпись и заверить это печатью.

Ранее мы писали, может ли призывник обжаловать заключение ВВК и избежать мобилизации.

Напомним, мы информировали, могут ли служить в ВСУ мужчины с инвалидностью II группы.

Также мы сообщали, может ли больная спина стать причиной избежания мобилизации.

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