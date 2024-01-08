Стало відомо, чи може хвора спина стати причиною для уникнення мобілізації

Проходження ВЛК. Фото: РБК-Україна

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних. Для деяких призовників законом передбачаються підстави для визнання обмежено непридатним чи повністю непридатним до служби під час воєнного стану, зокрема хвороби спини.

Про це пише OBOZ.UA з посиланням на чинне Положення про ВЛК.

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Перелік хвороб хребта, які є підставою для звільнення від мобілізації та проходження військової служби:

хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку;

прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Крім того, під час воєнного стану не призиватимуть на військовуслужбу осіб, що мають важкі форми артритів (якщо вони впливають на опорно-рухову систему людини):

важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хворобу Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;

ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Також звільнення від мобілізації отримають українці, що мають важку форму набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важку плоск остопію та фібробластичні порушення, що спричиняють тяжкі порушення рух ових функцій.

Водночас військову службу не проходитимуть громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня — тут з аконодавство передбачає певну градацію.

Якщо призовник страждає від значних порушень хребта та важких форм хвороб спини — його визнають повністю непридатним для проходження військової служби з виключенням з військового обліку

У випадку, якщо ВЛК оцінить прояви цих хвороб як помірні — особу можуть визнати обмежено придатною під час війни та непридатною у мирний час. Проте рішення у кожному випадку ухвалюватимуть індивідуально.

Нагадаємо, що наявність проблем зі здоров'ям у призовників дають можливість не проходити військову службу, проте йдеться лише про окремі хвороби.

Також ми писали, що засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика розповів, як швидко мобілізований проходить ВЛК.