Як швидко мобілізований проходить ВЛК – розповідь військового

Під час проходження ВЛК. Фото: УНІАН

Після приходу до ТЦК мобілізований українець має проти військово-лікарську комісію. ВЛК зазвичай проходить швидко, але за необхідності мобілізованого відправлять на додаткове обстеження.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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З ТЦК – на ВЛК

За словами Козятинського, наступним кроком після приходу до ТЦК буде військово-лікарська комісія (ВЛК).

"Це відбувається прямо у ТЦК або у прив’язаній до нього лікарні, де вам необхідно буде пройтися чіткою послідовністю кабінетів, а також здати аналізи й зробити флюорографію", — пояснив бойовий медик.

Він також наголосив, що мобілізованим варто уточнити, чи приймає комісія аналізи, зроблені у приватних клініках.

Як довго триватиме військово-лікарська комісія

"Загалом ВЛК проходиться швидко, якщо звісно не плануєте отримувати обмежену придатність чи непридатність: можете просто казати кожному лікарю, що з вами все добре (серйозні проблеми зі здоров’ям приховувати не варто!)" — наголосив Дмитро Козятинський.

Бойовий медик підкреслив, що мобілізованого, можливо, відправлять на додаткові обстеження, якщо він повідомить про проблеми зі здоров’ям.

Що чекає на мобілізованого після ВЛК

"Після отримання висновку про придатність вам випишуть військовий квиток і видадуть припис, згідно з яким ви повинні будете в визначену дату прибути до військової частини або до місця проходження курсу молодого бійця", — зазначив Козятинський.

Він додав, що прибути у визначену військову частину мобілізований має своїм ходом або автобусом від територіального центру комплектування.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.