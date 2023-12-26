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Как быстро мобилизованный проходит ВВК – рассказ военного

26 декабря 2023 23:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как быстро мобилизованный проходит ВВК – рассказ военного
При прохождении ВВК. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

После прихода в ТЦК мобилизованный украинец против военно-врачебной комиссии. ВВК обычно проходит быстро, но по необходимости мобилизованного отправят на дополнительное обследование.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, следующим шагом после прихода в ТЦК будет военно-врачебная комиссия (ВВК).

"Это происходит прямо в ТЦК или в привязанной к нему больнице, где вам необходимо будет пройтись четкой последовательностью кабинетов, а также сдать анализы и сделать флюорографию", — объяснил боевой медик.

Он также подчеркнул, что мобилизованным следует уточнить, принимает ли комиссия анализы, сделанные в частных клиниках.

Как долго продлится военно-врачебная комиссия

"В целом ВЛК проходит быстро, если, конечно, не планируете получать ограниченную пригодность или непригодность: можете просто говорить каждому врачу, что с вами все хорошо (серьезные проблемы со здоровьем скрывать не стоит!)" — подчеркнул Дмитрий Козятинский.

Боевой медик подчеркнул, что мобилизованного, возможно, отправят на дополнительные обследования, если он сообщит о проблемах со здоровьем.

Что ждет мобилизованного после ВВК

"После получения вывода о пригодности вам выпишут военный билет и выдадут предписание, согласно которому вы должны будете в определенную дату прибыть в воинскую часть или место прохождения курса молодого бойца", — отметил Козятинский.

Он добавил, что прибыть в определенную воинскую часть мобилизованный своим ходом или автобусом от территориального центра комплектования.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

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