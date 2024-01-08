Стало известно, может ли больная спина стать причиной для уклонения от мобилизации

Прохождение ВВК. Фото: РБК-Украина

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных. Для некоторых призывников законом предусмотрены основания признания ограниченно непригодным или полностью непригодным к службе во время военного положения, в частности болезни спины.

Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на действующее Положение о ВВК.

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Перечень болезней позвоночника, которые служат основанием для освобождения от мобилизации и прохождения военной службы:

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым и болевым синдромом; трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Кроме того, во время военного положения не будут призывать на военную службу лиц, имеющих тяжелые формы артритов (если они влияют на опорно-двигательную систему человека):

тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;

ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, приводящие к значительным нарушениям функций поврежденных органов.

Также освобождение от мобилизации получат украинцы, имеющие тяжелую форму приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелую плоскость. остопию и фибробластические нарушения, приводящие к тяжелым нарушениям движения ных функций.

В то же время военную службу не будут проходить граждане с ампутированными конечностями до определенного уровня – здесь с законодательство предполагает определенную градацию.

Если призывник страдает значительными нарушениями позвоночника и тяжелыми формами болезней спины — его признают полностью непригодным для прохождения военной службы с исключением из военного учета

В случае, если ВВК оценит проявления этих болезней как умеренные — личность может быть признана ограниченно годной во время войны и непригодной в мирное время. Однако решения в каждом случае будут приниматься индивидуально.

Напомним, что наличие проблем со здоровьем у призывников дают возможность не проходить военную службу, однако речь идет только об отдельных болезнях.

Также мы писали, что основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика, рассказал, как быстро мобилизованный проходит ВВК.