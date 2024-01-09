Мобілізація в Україні — як ВЛК визначає придатність військовозобов'язаного

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки й можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Проте, чи потрапить особа на військову службу, вирішує військово-лікарська комісія. Окрім випадків, коли людина має право на відстрочку.

Як ВЛК визначає придатність та які є ступені придатності 2024 року, розбираємося далі в матеріалі.

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Які завдання виконує ВЛК

Основні завдання військової медкомісії:

визначення придатності за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних;

встановлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) у військових;

визначення необхідності й умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Відповідно, військо-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.

Ступені придатності до військової служби в Україні

Як пояснюють юристи АО "Бачинський та партнери", після проходження ВЛК людина може отримати один із цих висновків:

придатний — людина придатна до військової служби та зобов'язана служити за визначеним призначенням;

— людина придатна до військової служби та зобов'язана служити за визначеним призначенням; обмежено придатний — людина може проходити військову службу, але з певними обмеженнями. Такий статус може бути визначений, якщо у людини є певні захворювання або фізичні вади, які не дозволяють проходити певні види військової служби або виконувати певні завдання в армії;

— людина може проходити військову службу, але з певними обмеженнями. Такий статус може бути визначений, якщо у людини є певні захворювання або фізичні вади, які не дозволяють проходити певні види військової служби або виконувати певні завдання в армії; непридатний з переоглядом через 6-12 місяців —непридатність до військової служби є тимчасовою і з часом його/її стан може стабілізуватися;

—непридатність до військової служби є тимчасовою і з часом його/її стан може стабілізуватися; непридатний — людина не має можливості проходити військову службу в збройних силах України через захворювання, фізичні або психічні вади, порушення зору або слуху, алергічні реакції та інше.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Як відбувається процес проходження ВЛК у ТЦК та СП

Слід зауважити, що в Україні проходження ВЛК, Розклад хвороб, рекомендації для обстеження закріплені Наказом № 402 МО в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Цим документом передбачено, який термін дії постанов ВКЛ, які хвороби означають придатність чи непридатність, залежно від порушень функцій організму, деякі процедури для військових та військовозобов'язаних.

Для визначення статусу придатності до військової служби, кожен військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд, який здійснює військово-лікарська комісія.

У разі виявлення хронічних захворювань або фізичних вад, людина може бути призначена на додатковий медичний огляд, який детальніше визначить її статус придатності до військової служби.

Кожен громадянин має право отримати об'єктивний медичний огляд. Разом з тим він зобов'язаний надавати повну та правдиву інформацію про свій стан здоров'я для об'єктивного визначення придатності до служби.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Як проходити військо-лікарську комісію

Після отримання повістки чоловік має з’явитися у ТЦК та СП, де йому видадуть направлення на медкомісію та додаткові аналізи.

Аналізи чоловік має пройти самостійно, адже вони не проводяться в рамках ВЛК. До речі, у законодавстві не визначено терміни проходження цих процедур, тому їх можна зробити як у державній, так і у приватній лікарні. Чоловіку лише дадуть повістку, коли необхідно прийти до ТЦК та СП зі зробленими аналізами.

Перед проходженням ВЛК призовник має зробити:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (тим, у кого немає цих даних);

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

електрокардіографію (ЕКГ);

вимір внутрішньоочного тиску (якщо чоловіку 40+);

дослідження крові на цукор (для 40+).

Зі зданими аналізами військовозобов’язаний знову йде до ТЦК та СП. Після цього чоловіка мають оглянути вісім лікарів:

терапевт;

хірург;

офтальмолог;

психіатр;

стоматолог;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

Якщо ж у людини є інвалідність чи хронічні захворювання, її можуть додатково оглянути інші спеціалізовані медики.

Кожен з лікарів після огляду пише висновок про придатність чи непридатність військовозобов’язаного до служби. Варто зазначити, що під своїм висновком лікар обов’язково має поставити підпис та завірити це печаткою.

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