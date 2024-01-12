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С начала войны в Украине стало в два раза больше граждан, непригодных к военной службе, — НАПК

12 января 2024 15:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
С начала войны в Украине стало в два раза больше граждан, непригодных к военной службе, — НАПК
Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: istockphoto.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После начала полномасштабного вторжения России, количество украинцев, признанных негодными к военной службе, увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателями 2021 года. На первом месте Полтавская область, на втором — Киев.

Об этом сообщает НАПК.

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Сообщается, что в Полтавской области доля военнообязанных, получивших отсрочку от службы, составила 20% от общего числа прошедших медкомиссию, что выше показателя 2022 года (16%). Киев занимает второе место по этому показателю с 18%, в то время как в 2022 году было 17%.

Также вырос процент частично годных к службе во время мобилизации. В Днепропетровской области таких оказалось 51% (в 2022 году было 26%), в Житомирской — 43% (против 31% в 2022 году), и в Винницкой — 38% (по сравнению с 15%).

Непригодные к военной службе украинцы
Непригодные к военной службе украинцы. Фото: НАПК

В НАПК подчеркнули, что эта статистика не подразумевает незаконность решений о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Однако в настоящее время проводится досудебное расследование для проверки данных, которые могут свидетельствовать о возможных уголовных нарушениях.

Непригодные к военной службе украинцы
Непригодные к военной службе украинцы. Фото: НАПК
Непригодные к военной службе украинцы
Непригодные к военной службе украинцы. Фото: НАПК

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки и могут мобилизовать в ряды ВСУ. Однако попадет ли лицо на военную службу, решает военно-врачебная комиссия. Кроме случаев, когда человек имеет право на отсрочку.

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НАПК
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