На Івано-Франківщині чоловіки зможуть отримати відстрочку від мобілізації — деталі

Українські військові. Фото: EPA/UPG

В Івано-Франківській області військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від проходження служби в армії законним способом. Для цього необхідно взяти участь у будівництві фортифікацій.

Про це повідомляють в ОВА.

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Так, жителям області пропонують стати добровольцями для будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області. Натомість їм гарантують відстрочку від призову на службу в армії.

Відомо, що загалом потрібно 300 людей — за таку роботу їм платитимуть 20 тис. грн. Також працівників забезпечать житлом та харчуванням.

"Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва", — йдеться у повідомленні.

Також там наголосили, що в області є вся необхідна техніка для спорудження фортифікацій, а не вистачає лише людей.

Нагадаємо, що нардеп Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно змінити. З нього повинні бути виключені деякі норми, і документ не має порушувати права людей і відповідати чинним законам України.

Також ми писали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість українців, визнаних непридатними до військової служби, збільшилася більш ніж у два рази порівняно з показниками 2021 року. На першому місці Полтавська область, на другому — Київ.