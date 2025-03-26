Технологии из фантастического кино уже есть на фронте — детали от Игната

Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о технологиях, которые используют на фронте. По его словам, вскоре все будет выглядеть, как в фантастических фильмах.

Об этом Игнат отметил в эфире Вечір.LIVE.

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"Рано или поздно мы придем к технологиям, которые смотрим в кино, в фантастике. Уже роботизированные системы на фронте, которые тоже управляются средствами через спутник. То, что будет, мы уже сейчас имеем сколько спутников вокруг планеты", — сказал Игнат.

Он считает, что все зависит от человечества, насколько будет ситуация безопасности в глобальном смысле между государствами, которые будут обеспечивать мир и порядок.

Ранее Игнат объяснил, какое влияние имеют соцсети на информационную политику в Украине.

Также представитель Воздушных сил рассказал, как украинские пилоты показали результаты по сбитию ракет на истребителях F-16.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения ПВО сбила более ста баллистических ракет.