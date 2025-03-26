Технологии из фантастического кино уже есть на фронте — детали от Игната

На фронте уже используют технологии, как в фильмах, — Игнат
Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о технологиях, которые используют на фронте. По его словам, вскоре все будет выглядеть, как в фантастических фильмах.
Об этом Игнат отметил в эфире Вечір.LIVE.
Технологии на войне
"Рано или поздно мы придем к технологиям, которые смотрим в кино, в фантастике. Уже роботизированные системы на фронте, которые тоже управляются средствами через спутник. То, что будет, мы уже сейчас имеем сколько спутников вокруг планеты", — сказал Игнат.
Он считает, что все зависит от человечества, насколько будет ситуация безопасности в глобальном смысле между государствами, которые будут обеспечивать мир и порядок.
Ранее Игнат объяснил, какое влияние имеют соцсети на информационную политику в Украине.
Также представитель Воздушных сил рассказал, как украинские пилоты показали результаты по сбитию ракет на истребителях F-16.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения ПВО сбила более ста баллистических ракет.
Читайте Новини.LIVE!