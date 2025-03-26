Скільки ракет та дронів збито в Україні з 2022 року — Ігнат відповів

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що з 2022 року було знищено понад сто балістичних ракет. Крім того, сили протиповітряної оборони збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed з 22 тисяч.

Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 26 березня.

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Збиття балістики та дронів

Ігнат зауважив, що із січня минулого року балістики побільшало. Зокрема, йдеться про "Іскандер-М" та КН-23.

"Балістичних ракет було збито понад сто станом на зараз, але запущено значно більше. Збити ці ракети можуть системи Patriot", — каже Ігнат.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення окупанти запустили приблизно 22 тисячі БпЛА Shahed, збито 17 тисяч.

Ігнат зазначив, що ворог використовує також дрони-імітатори для перевантаження української протиповітряної оборони, запускаючи одночасно до 300 повітряних цілей.

"Всі Сили оборони сьогодні мають ППО, тому дуже велика концентрація саме от коли тривають такі масовані удари", — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 25 березня окупанти запустили балістичну ракету та 139 дронів.

А вночі 24 березня загарбники атакували Україну 99 безпілотниками, серед них 36 дронів-імітаторів.