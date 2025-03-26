Сколько ракет и дронов сбито в Украине с 2022 года — Игнат ответил

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что с 2022 года было уничтожено более ста баллистических ракет. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed из 22 тысяч.

Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире Вечір.LIVE в среду, 26 марта.

Читайте также:

Сбитие баллистики и дронов

Игнат отметил, что с января прошлого года баллистики стало больше. В частности, речь идет об "Искандер-М" и КН-23.

"Баллистических ракет было сбито более ста по состоянию на сейчас, но запущено значительно больше. Сбить эти ракеты могут системы Patriot", — говорит Игнат.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения оккупанты запустили примерно 22 тысячи БпЛА Shahed, сбито 17 тысяч.

Игнат отметил, что враг использует также дроны-имитаторы для перегрузки украинской противовоздушной обороны, запуская одновременно до 300 воздушных целей.

"Все Силы обороны сегодня имеют ПВО, поэтому очень большая концентрация именно вот когда происходят такие массированные удары", — добавил он.

Напомним, в ночь на 25 марта оккупанты запустили баллистическую ракету и 139 дронов.

А ночью 24 марта захватчики атаковали Украину 99 беспилотниками, среди них 36 дронов-имитаторов.