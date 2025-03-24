Масована атака на Україну 24 березня — скільки БпЛА збили

Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: Главком

В ніч проти 24 березня росіяни атакували Україну 99 безпілотниками. Українські сили протиповітряної оборони збили більшість з них.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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Як зазначають в ПС, окупанти випустили "шахеди" та безпілотники-імітатори з напрямків. Підтверджено збиття 57 ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

"36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Внаслідок російської атаки постраждали:

Київщина,

Харківщина,

Сумщина,

Кіровоградщина,

Запоріжжя.

Нагадаємо, в ніч проти понеділка, 24 березня, росіяни обстріляли Запоріжжя "шахедами". Внаслідок чого в місті є постраждалі й руйнування.

Також в неділю, 23 березня, окупанти скинули авіабомби на Сумщину. Під ворожим ударом опинилася Миропільська громада.