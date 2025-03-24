Масована атака на Україну 24 березня — скільки БпЛА збили

В ПС відповіли, скільки ворожих дронів вдалося збити вночі
В ніч проти 24 березня росіяни атакували Україну 99 безпілотниками. Українські сили протиповітряної оборони збили більшість з них.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки БпЛА збили над Україною вночі 24 березня
Як зазначають в ПС, окупанти випустили "шахеди" та безпілотники-імітатори з напрямків. Підтверджено збиття 57 ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
"36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждали:
- Київщина,
- Харківщина,
- Сумщина,
- Кіровоградщина,
- Запоріжжя.
Нагадаємо, в ніч проти понеділка, 24 березня, росіяни обстріляли Запоріжжя "шахедами". Внаслідок чого в місті є постраждалі й руйнування.
Також в неділю, 23 березня, окупанти скинули авіабомби на Сумщину. Під ворожим ударом опинилася Миропільська громада.
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