Через цинічну атаку РФ на Запоріжжя у місті є руйнування та постраждала жінка

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ЗОВА

В ніч на понеділок 24 березня російські окупанти нанесли черговий удар по Запоріжжю використовуючи іранські безпілотники "Шахед". У результаті в місті є постраждалі та руйнування цивільних споруд.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За повідомлення очільника ЗОВА, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу.

Також стало відомо, що дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.

Іван Федоров висловив подяку всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків атаки, за стійкість, злагодженість та оперативність.

Нагадаємо, що сильний вибух пролунав в Одеській області ввечері 23 березня. За інформацією правоохоронців, вибух трапився в місцевому управлінні поліції, внаслідок чого одна людина загинула, троє зазнали поранень. В СБУ кваліфікували інцидент як теракт.

Також вибухи в Запоріжжі гриміли й ввечері 23 березня. Росія завдавала ударів по регіону КАБами.

Додамо, що в ніч проти 23 березня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. В результаті — троє загиблих жителів. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці обстрілу.