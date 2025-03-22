Вибухи в Запоріжжі 22 березня — Іван Федоров розповів деталі

Пожежа внаслідок вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Запоріжжі чути вибухи ввечері в суботу, 22 березня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запоріжжі 22 березня

"Вибухи у Запорізькій області", — зазначив Федоров.

Він також закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Росіяни бʼють по одному із населених пунктів області. Наслідки ударів встановлюються", — уточнив пізніше очільник регіону.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Голова Запорізької ОВА заявив про проблеми зі світлом у мешканців деяких селищ.

Раніше Федоров повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб з боку РФ по Запорізькій області та Запоріжжю.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наразі повітряна тривога, окрім Запорізької, оголошена в низці інших областей. Небезпека пов'язана з загрозою "шахедів".

Повітряна тривога 22 березня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Росія атакувала Запоріжжя ввечері 21 березня. Це призвело до численних руйнувань житлових будинків, також загинуло троє людей, ще 12 — поранені.

Додамо, що ввечері 22 березня вибухи також лунали в Києві та області. Місцева влада повідомила деталі російського обстрілу.