Вибухи в Запоріжжі 22 березня — Іван Федоров розповів деталі

Серія вибухів у Запоріжжі — Федоров попередив про загрозу КАБ
У Запоріжжі чути вибухи ввечері в суботу, 22 березня. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Вибухи в Запоріжжі 22 березня
"Вибухи у Запорізькій області", — зазначив Федоров.
Він також закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
"Росіяни бʼють по одному із населених пунктів області. Наслідки ударів встановлюються", — уточнив пізніше очільник регіону.
Голова Запорізької ОВА заявив про проблеми зі світлом у мешканців деяких селищ.
Раніше Федоров повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб з боку РФ по Запорізькій області та Запоріжжю.
Наразі повітряна тривога, окрім Запорізької, оголошена в низці інших областей. Небезпека пов'язана з загрозою "шахедів".
Нагадаємо, що Росія атакувала Запоріжжя ввечері 21 березня. Це призвело до численних руйнувань житлових будинків, також загинуло троє людей, ще 12 — поранені.
Додамо, що ввечері 22 березня вибухи також лунали в Києві та області. Місцева влада повідомила деталі російського обстрілу.
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