Удар РФ по Запоріжжю 21 березня — загинула ціла сім'я

Рятувальники дістали тіло людини з-під завалів у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю 21 березня загинула ціла родина. Зранку в лікарні померла ще одна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Як зазначив Федоров, сьогодні вранці у лікарні померла 38-річна жінка. Вона була важко поранена через нічну атаку росіян.

"Медики понад 10 годин боролися за її життя", — зазначив він.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Також у ДСНС зазначили, що в результаті обстрілу загинули 41-річний батько з 17-річною донькою. Зруйнований один житловий будинок, ще два — зруйновано частково.

"Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки до карети швидкої 17-річну дівчину для проведення реанімаційних дій. На жаль, вона померла від травм, несумісних з життям. Одночасно з-під уламків врятували чоловіка, якому надзвичайники звільнили дихальні шляхи та передали лікарям. Пізніше з-під завалів деблокували тіло людини без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. П'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишаються в лікарнях обласного центру. З різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.

"Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", — повідомив Федоров.

Він додав, що атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і її батька витягли з-під завалів.

"За життя мами медики боролися понад 10 годин, та, на жаль, врятувати її не вдалося", — зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, окупанти атакували Запоріжжя ввечері 21 березня. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки.

Також росіяни за добу минулу завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Зруйновані будинки та пошкоджена інфраструктура.