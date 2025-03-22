Удар РФ по Запорожью 21 марта — погибла целая семья

Российская атака унесла жизни целой семьи — детали от ОВА
В результате атаки россиян по Запорожью 21 марта погибла целая семья. Утром в больнице умерла еще одна женщина, которая пострадала в результате обстрела.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Жертвы российского удара по Запорожью
Как отметил Федоров, сегодня утром в больнице умерла 38-летняя женщина. Она была тяжело ранена из-за ночной атаки россиян.
"Медики более 10 часов боролись за ее жизнь", — отметил он.
Также в ГСЧС отметили, что в результате обстрела погибли 41-летний отец с 17-летней дочерью. Разрушен один жилой дом, еще два — разрушены частично.
"Спасатели эвакуировали из очага опасности в карету скорой 17-летнюю девушку для проведения реанимационных действий. К сожалению, она умерла от травм, несовместимых с жизнью. Одновременно из-под обломков спасли мужчину, которому спасатели освободили дыхательные пути и передали врачам. Позже из-под завалов деблокировали тело мужчины без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Сейчас поисково-спасательные работы завершены. Пятеро пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье остаются в больницах областного центра. С различными травмами к врачам обратилось 12 человек.
"Две женщины и два мужчины с травмами средней тяжести. Младенец с контузией. Его состояние медики также оценивают, как средней тяжести", — сообщил Федоров.
Он добавил, что атака унесла жизни целой семьи. Тела дочери и папы извлекли из-под завалов.
"За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, но к сожалению спасти ее не удалось", — отметил начальник ОВА.
Напомним, оккупанты атаковали Запорожье вечером 21 марта. В результате удара повреждены частные дома и многоэтажки.
Также россияне за сутки минувшие нанесли 367 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Разрушены дома и повреждена инфраструктура.
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