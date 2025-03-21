Обстріл Запоріжжя 21 березня — Федоров показав наслідки атаки

Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі. Фото: скриншот

Російські окупанти ввечері 21 березня атакували Запорізьку область. Ворог поранив пʼятьох людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Медики госпіталізували пʼятьох людей, троє із них — у важкому стані. Наразі постраждалим надають необхідну допомогу.

"Через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях", — додав Федоров.

Нагадаємо, близько 21:05 у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.

Згодом стало відомо, що ворог пошкодив приватні будинки та багатоповерхівки.