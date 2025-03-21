Вибухи у Запорізькій області ввечері 21 березня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Запорізькій області пролунали ввечері, 21 березня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітря тривогу.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — зазначив Федоров.

Перед цим він повідомляв про роботу протиповітряної оборони.

Дописи Федорова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 21 березня атакували Одесу. Одне з влучань зафіксовано по кладовищу.

Також 21 березня загарбники завдали удару по Сумській області. Ворог атакував цивільну інфраструктуру.