Взрывы в Запорожской области вечером 21 марта — что известно

На Запорожье прогремели громкие взрывы
Взрывы в Запорожской области прогремели вечером, 21 марта. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожской области
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — отметил Федоров.
Перед этим он сообщал о работе противовоздушной обороны.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами ударных беспилотников.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, оккупанты в ночь на 21 марта атаковали Одессу. Одно из попаданий зафиксировано по кладбищу.
Также 21 марта захватчики нанесли удар по Сумской области. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру.
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