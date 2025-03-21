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На Запорожье прогремели громкие взрывы

21 марта 2025 21:10
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Запорожской области вечером 21 марта — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Запорожской области прогремели вечером, 21 марта. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — отметил Федоров.

Перед этим он сообщал о работе противовоздушной обороны.

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Посты Федорова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 21 березня
Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты в ночь на 21 марта атаковали Одессу. Одно из попаданий зафиксировано по кладбищу.

Также 21 марта захватчики нанесли удар по Сумской области. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру.

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