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Ситуація критична — у ДСНС розповіли про обстріли Сумщини

21 березня 2025 12:48
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Сумщини 21 березня — РФ атакувала дронами
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 21 березня завдали дронового удару по громаді поблизу Сум. Є влучання у цивільну інфраструктуру, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Сумській області Олег Стрілка в ефірі Ранок.LIVE.

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Стрілка розповів, що Сумська область під постійними обстрілами ворожих ракет, "шахедів" та керованих авіабомб. Росіяни цілять у житлові будинки, ферми, лікарні та автівки.

 За його словами, ситуація критична — окупанти намагаються знищити Сумщину, як це було 19 березня, коли сім "шахедів" ударили по лікарні в Краснопіллі, і рятувальники виносили з вогню 60 пацієнтів.

"Тому один єдиний спосіб людям вижити в цих жахіттях — це виїхати з даної громади, над чим ми, зокрема, й працюємо також", — наголосив речник ДСНС. 

Нагадаємо, 20 березня російські війська атакували Сумську область КАБами. Внаслідок цього загинуло двоє людей. 

Крім того, в регіоні фіксують активність російської ДРГ. Росіяни намагаються прорватись і використовують для цього тактику малих груп.

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