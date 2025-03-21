Обстріли Сумщини 21 березня — РФ атакувала дронами

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 21 березня завдали дронового удару по громаді поблизу Сум. Є влучання у цивільну інфраструктуру, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Сумській області Олег Стрілка в ефірі Ранок.LIVE.

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Стрілка розповів, що Сумська область під постійними обстрілами ворожих ракет, "шахедів" та керованих авіабомб. Росіяни цілять у житлові будинки, ферми, лікарні та автівки.

За його словами, ситуація критична — окупанти намагаються знищити Сумщину, як це було 19 березня, коли сім "шахедів" ударили по лікарні в Краснопіллі, і рятувальники виносили з вогню 60 пацієнтів.

"Тому один єдиний спосіб людям вижити в цих жахіттях — це виїхати з даної громади, над чим ми, зокрема, й працюємо також", — наголосив речник ДСНС.

Нагадаємо, 20 березня російські війська атакували Сумську область КАБами. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Крім того, в регіоні фіксують активність російської ДРГ. Росіяни намагаються прорватись і використовують для цього тактику малих груп.