На Сумщині ворог намагається прорватися малими групами

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська намагаються прорватися через державний кордон у Сумську область. Для цього ворог застосовує тактику малих груп.

Про це розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі "Ми Україна" у четвер, 20 березня.

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Ситуація на Сумщині

"Ворог шукає можливості на будь-якій ділянці прорватися на територію України, зайняти певні населені пункти. Наразі я б не сказав, що це якісь штурмові групи, це більше схоже на ДРГ", — зазначив Шевцов.

Він уточнив, що російські військові маленьким групами по дві-три особи намагаються заходити на певних напрямках. Однак захисники знищують ці групи як на підході до кордону на території РФ, так і в Україні.

"Ознак прориву техніки росіян немає", — додав прикордонник.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що ситуація на Сумщині знаходиться під контролем Сил оборони України.

А сьогодні РФ скинула шість керованих авіабомб на Краснопільську громаду Сумської області, є загиблий.