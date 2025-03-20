На Сумщине враг пытается прорваться малыми группами

Российский военный. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска пытаются прорваться через государственную границу в Сумскую область. Для этого враг применяет тактику малых групп.

Об этом рассказал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов в эфире "Ми Україна" в четверг, 20 марта.

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Ситуация на Сумщине

"Враг ищет возможности на любом участке прорваться на территорию Украины, занять определенные населенные пункты. Сейчас я бы не сказал, что это какие-то штурмовые группы, это больше похоже на ДРГ", — отметил Шевцов.

Он уточнил, что российские военные маленьким группами по два-три человека пытаются заходить через границу на определенных направлениях. Однако защитники уничтожают эти группы — как на подходе к границе на территории РФ, так и в Украине.

"Признаков прорыва техники россиян нет", — добавил пограничник.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация на Сумщине находится под контролем Сил обороны Украины.

А сегодня РФ сбросила шесть управляемых авиабомб на Краснопольскую общину Сумской области, есть погибший.